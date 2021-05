Benevento. Caldirola: "Mai mancherò di rispetto a città e tifosi"

Con un post sul proprio profilo Instagram, Luca Caldirola, difensore del Benevento, ha smentito nettamente di aver avuto un diverbio con i tifosi giallorossi all'uscita dallo stadio dopo la sconfitta subita contro il Cagliari. Queste le parole del centrale ex Inter affidate al suo profilo social:

"Mai mancherò di rispetto a Benevento e ai suoi tifosi. Smentisco assolutamente quanto messo in giro da non so chi, non ho avuto nessun diverbio all’uscita dallo stadio, anzi anche oggi posso solo ringraziare chi ci ha sostenuto e accompagnato.Detto questo lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Io ci credo".