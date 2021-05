Prima idea di mercato per il nuovo Pescara, che anche dalla Serie C dovrebbe ripartire dal direttore sportivo Antonio Bocchetti. Il club abruzzese, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, potrebbe tesserare il difensore centrale del Pontedera, Luca Piana. Il classe '94 potrebbe così sbarcare in riva all'Adriatico nelle prossime settimane.