Atalanta. Gasperini: "Benevento? Massima attenzione, vogliamo vincere"

Mister Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra gli orobici ed il Benevento. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai media:

"Sono soddisfatto della prestazione vista contro il Parma, siamo in forma e sentiamo forti le motivazioni. Ci è mancato Toloi che dovrebbe ritornare in gruppo da giovedì.

Non mi aspettavo una vittoria così netta del Milan in casa della Juventus. In questo periodo, quando riesci a sbloccare una partita, poi può prendere anche una piega particolare.

I risultati di domenica scorsa cominciano ad essere quasi definitivi sia in alto che in basso, addirittura qualche verdetto potrebbe già arrivare tra domani e domenica. La matematica dice che potrebbero bastare 6 punti per la qualificazione Champions ma la concentrazione contro il Benevento deve essere massima.

Abbiamo tutti a disposizione, quindi certe partite vanno giocate non con 11 ma con 16 calciatori. Conosciamo il Benevento e sappiamo che arriva da un periodo di grandi polemiche e non grandi risultati. In Serie A le partite non sono mai semplici e vanno tutte giocate con uguale mentalità ma noi abbiamo i mezzi e le possibilità per vincere.

Io chiedo sempre la partecipazione di tutti, di chi gioca dall'inizio e di chi parte dalla panchina. Chi viene sostituito non lo è mai per demerito: in queste ultime partite è importante l'apporto di ogni singolo calciatore.

La pressione in Europa è stata una esperienza fondamentale per noi perché ci ha dato maggiori sicurezze e conoscenze che poi ci siamo portati anche in campionato. Ora, però, l'attenzione va messa su questa partita perché possiamo arrivare di nuovo ad un traguardo che per noi sarebbe fantastico.

Segnare oltre 100 gol per il terzo campionato di fila è motivo di grande orgoglio e ci teniamo ad arrivare ancora a questo obiettivo".