Atalanta. Gasperini ne convoca 23 per il Benevento: out solo Toloi

Sono 23 i calciatori dell'Atalanta convocati da mister Gasperini per la gara casalinga di domani sera contro il Benevento. Come lo stesso tecnico aveva preannunciato in conferenza stampa (clicca qui), sarà assente il solo Toloi, che dovrebbe essere, invece, disponibile per la partita di domenica in casa del Genoa. Questo l'elenco completo:

Caldara, De Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Hateboer, Ilicic, Kovalenko, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Palomino, Pasalic, Pessina, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Sutalo e Zapata.