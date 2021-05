Serie D, domani si giocano sedici recuperi: le designazioni arbitrali

Ennesimo mercoledì di recuperi in Serie D, sono sedici le gare in programma domani (calcio d'inizio ore 16:00) delle diciannove previste in precedenza. Rinviate per Covid le gare Sanremese-Varese (girone A) e Pineto-Castelnuovo Vomano (girone F). Posticipata di una settimana la gara del girone B Villa Valle-Tritium.

Il programma completo con le relative designazioni arbitrali. Il numero dopo ogni gara si riferisce alla giornata di campionato.

GIRONE A

BORGOSESIA CALCIO - GOZZANO (28ª giornata)

Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Domenico Russo di Torre Annunziata

Ionut eusebiu Nechita di Lecco

CALCIO CHIERI 1955 - FOSSANO CALCIO (30ª)

Pietro Campazzo di Genova

Daniele Santini di Savona

Gianluca Pampaloni di La Spezia

SANREMESE - VARESE (Rinviata)

GIRONE B

FANFULLA - NIBIONNOGGIONO (29ª)

Cristiano Ursini di Pescara

Diego Peloso di Nichelino

Salvatore Ielardi di Novara

VILLA VALLE - TRITIUM (Rinviata al 19 maggio))

GIRONE C

ESTE - DELTA CALCIO PORTO TOLLE (19ª)

Flavio Fantozzi di Civitavecchia

Matteo Nigri di Trieste

Alessandro Scifo di Trento

ARZIGNANO VALCHIAMPO - UNION CLODIENSE CHIOGGIA (27ª)

Enrico Cappai di Cagliari

Francesco Scifo di Trento

Dimitri Giorgio Ghio di Novi Ligure

CARTIGLIANO - CHIONS (30ª)

Kevin Bonacina di Bergamo

Cristiano Pelosi di Ercolano

Michele Rispoli di Locri

GIRONE D

REAL FORTE QUERCETA - CORREGGESE CALCIO 1948 (16ª)

Marco Di Loreto di Terni

Badreddine Mamouni di Tolmezzo

Domenico Luccisano di Taurianova

GIRONE E

FOLLONICA GAVORRANO - LORNANO BADESSE CALCIO (19ª)

Mattia Mirri di Savona

Francesco Longobardi di Castellammare di Stabia

Luca Chianese di Napoli

GIRONE F

ATLETICO PORTO S. ELPIDIO - RIETI (22ª)

Stefano Giampietro di Pescara

Giuseppe Rizzi di Barletta

Michele Fracchiolla di Bari

S. NICOLO' NOTARESCO - MONTEGIORGIO CALCIO (22ª)

Lucio Felice Angelillo di Nola

Domenico Romano di Nola

Pierpaolo Vitale di Salerno

ATLETICO TERME FIUGGI - VASTOGIRARDI (23ª)

Vito Guerra di Venosa

Valeria Spizuoco di Cagliari

Davide Nurchi di Alghero

RECANATESE - OLYMPIA AGNONESE (24ª)

Erminio Cerbasi di Arezzo

Stefano Carchesio di Lanciano

Manuel Giorgetti di Vasto

VASTESE CALCIO 1902 - CASTELFIDARDO (24ª)

Gabriele Totaro di Lecce

Luigi Ferraro di Frattamaggiore

Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata

PINETO - CASTELNUOVO VOMANO (Rinviata)

GIRONE G

CASSINO CALCIO 1924 - ARZACHENA (22ª)

Guido Verrocchi di Sulmona

Federico Pasotti di Imola

Yossin Francesco Pacheco di Firenze

GIRONE I