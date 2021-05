Serie D girone A, finisce pari il big match

Torna a giocare il Gozzano nella trentaduesima giornata del girone A di Serie D e fa un altro passo verso il passaggio di categoria, i novaresi pareggiano il big match contro il Pontdonnaz e rimangono terzi a due punti dalla vetta con tre partite in meno, la Castellanzese non ne approfitta e si fa fermare sul due a due dal Varese, bene invece il Bra che battendo 4 a 1 il Borgosesia raggiunge proprio il Gozzano al terzo posto con due partite in più.

Rinviate Folgore Caratese-Sanremese e Chieri-Vado, finisce due a due il derby piemontese tra Fossano e Casale, pari ma reti bianche Derthona-Saluzzo; due i successi esterni, un gol di Santonocito permette all’Arconatese di passare contro la Caronnese, divertente tre a due ad Imperia dove il Legnano centra la quarta vittoria consecutiva.

Nell’ultimo incontro di giornata successo del Sestri Levante per tre a uno sulla Lavagnese.