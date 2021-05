Benevento. Vigorito: "Brava Salernitana ma le voci sono fantasie"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è tornato sulla polemica post Benevento-Cagliari in una intervista rilasciata ieri al portale "Giornalettismo". Queste le parole del massimo dirigente giallorosso:

"Mi sono state attribuite parole non dette. Io ho parlato di violazione del regolamento VAR e ho aggiunto che il signor Mazzoleni viene chiamato a decidere l'esito di partite nelle quali la compagine soccombente è sempre una del sud. Tuttavia, non riportavo una mia convinzione ma dei messaggi che in quel momento mi stavano arrivando. Mi è spiaciuto leggere il giorno dopo articoli nei quali io avrei detto che Mazzoleni ce l'ha con il sud. Non è una mia affermazione e questo voglio chiarirlo perché l'opinione di una persona è una cosa, quella di altri un'altra. Ho conservato tutti i messaggi che contenevano questa opinione. Come questa cosa è stata raccontata mi ha dato fastidio.

Inoltre, non ho mai pronunciato la parola "complotto". Addirittura si è scritto che per la mia amicizia con il Presidente Cosimo Sibilia io sarei vittima di questo tipo di manifestazioni. Altra frase che io non ho mai pronunciato.

Per me resta solo l'errore commesso da arbitro e VAR in quanto Mazzoleni sarebbe potuto intervenire solo se avesse dovuto stabilire se il fallo fosse stato commesso o meno.

Era ovvio che dopo le mie affermazione fosse aperta un'indagine anche se io non ho fatto accuse. Io ho detto che è capitato che l'entità di certe situazioni non è stata valutata in maniera giusta: Vedremo quali saranno le conclusioni delle indagini e che motivazioni avranno: quando ci sarà tutto ciò capiremo se la giustizia sportiva si basa su fatti concreti o sulle parole dei giornali.

Guido il Benevento a 15 anni e non abbandono le mie creature. Ho fatto i complimenti alla Salernitana per la promozione ma da qui a dirmi interessato all'acquisto della società granata ce ne corre. Il calcio è, però, fatto anche di fantasia".