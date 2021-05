UFFICIALE - Sorrento-Brindisi rinviata a data da destinarsi

Altro turno di stop per il Brindisi. Il Covid frena ancora la compagine messapica che non scenderà in campo neanche il prossimo weekend. La LND ha infatti disposto ufficialmente il rinvio del match con il Sorrento in programma domenica 16 maggio.

Questo il comunicato integrale della società biancazzurra:

"La SSD Brindisi FC comunica che, per il permanere di diversi casi Covid facenti parte la rosa della prima squadra, il Dipartimento Interregionale LND preso atto della documentazione ricevuta, ha disposto il rinvio della partita Sorrento - Brindisi, 13^ giornata di ritorno, in programma domenica 16 maggio, a data da destinarsi".