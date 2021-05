Atalanta-Benevento: numeri e curiosità della gara del "Gewiss Stadium"

I precedenti tra Benevento e Atalanta non sono incoraggianti per i giallorossi: gli orobici, infatti, con Inter, Napoli e Spal, hanno sempre battuto i sanniti negli incontri fin qui disputati. Nel novembre del 2017, unico match in casa orobica, finì 1-0 per i nerazzurri di Gasperini.

Tuttavia la Strega si esalta quando gioca con le compagini "top" ed, infatti, è rimasta imbattuta in due delle ultime tre sfide di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata: un pari contro la Roma nello scorso febbraio e lo storico successo a Torino contro la Juventus a marzo. L'unica sconfitta è quella rimediata contro il Milan agli inizi di maggio.

Su sette vittorie colte dal Benevento in questo campionato, ben cinque sono arrivate lontano dal "Vigorito", tra le quali le ultime tre. Tuttavia, se è vero che i ragazzi di Pippo Inzaghi avevano vinto 4 trasferte sulle prime otto disputate in questo campionato (4V, 1N, 3P), è anche vero che nelle ultime nove gare fuori casa i giallorossi hanno colto un solo successo a fronte di 3 pareggi e 5 sconfitte.

Al "Gewiss Stadium" scenderanno in campo la squadra con il miglior attacco della serie A nel 2021, quella di Gasperini con 56 reti, e quella che di reti ne ha fatte di meno nello stesso periodo, il Benevento con 21.

Aumentano i rimpianti dei giallorossi per l'assenza di Iago Falque visto che lo spagnolo ha rifilato agli orobici ben sei reti nelle sette gare disputate contro.