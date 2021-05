Atalanta-Benevento: le probabili formazioni in campo al Gewiss Stadium

Mancano poche ore al fischio di inizio della gara tra Atalanta e Benevento che si disputerà al "Gewiss Stadium" nel capoluogo lombardo. Queste le ultime notizie riguardanti i possibili titolari in campo dal 1'.

QUI ATALANTA - Tra i nerazzurri mancherà il solo Toloi che, come annunciato da mister Gasperini in conferenza stampa, si aggregherà di nuovo al gruppo domani. Tra i pali rientra Gollini dalla squalifica. La difesa dovrebbe essere composta da Romero, Djimsiti e Palomino con possibile panchina per quest'ultimo in caso di schieramento a 4. Gli esterni saranno Hateboer e Gosens mentre in mezzo la coppia sarà formata da De Roon e Freuler. Sulla trequarti dovrebbero agire Malinovskyi e Pessina, con Miranchuk pronto sia ad una eventuale maglia da titolare che ad un ingresso a partita in corso. Per il posto in attacco il ballottaggio è il solito tra Muriel e Zapata.

QUI BENEVENTO - I giallorossi recuperano Letizia che potrebbe ritrovare il suo posto sulla fascia destra. Mister Inzaghi potrebbe riconfermare il 4-3-2-1 ed in tal caso la coppia di centrali sarà formata da Glik e Caldirola con Barba schierato esterno di sinistra. In mediana insieme a Ionita ed Hetemaj il tecnico giallorosso dovrà scegliere, come sempre, uno tra Schiattarella e Viola. I due trequartisti, vista l'assenza di Iago Falque, dovrebbero essere Caprari ed Improta con Insigne pronto all'ingresso. Ballottaggio in attacco tra Lapadula e Gaich con l'ex Lecce favorito. Nel caso in cui, Inzaghi optasse per il 3-5-2, Tuia avrebbe una maglia da titolare a scapito di Caldirola mentre Caprari scivolerebbe in panchina con Gaich e Lapadula che sarebbero la coppia d'attacco.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel (Zapata); all.: Gasperini.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella (Viola), Ionita; Caprari, Improta; Lapadula; all.: Inzaghi F.