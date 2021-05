Serie D/F: stangata per la Vastese. Campo squalificato e pesante multa

E' costata cara alla Vastese l'aggressione all'allenatore del San Nicolò Notaresco Epifani al termine della gara di domenica all'Aragona. Squalifica del campo per una giornata e 2500,00 € di multa la sanzione comminata alla società adriatica dal giudice sportivo. Multate anche il Tolentino e il San Nicolò Notaresco.

Per quanto concerne i calciatori, sono otto gli squalificati. Salteranno tutti l'impegno di domenica.

Le decisioni:

Gare del 9 maggio 2021

Provvedimenti disciplinari

SOCIETA' SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER UNA GARA EFFETTIVA – CAMPO NEUTRO PORTE CHIUSE – AMMENDA € 2.500,00:

VASTESE CALCIO

Per avere in più occasioni nel corso del secondo tempo, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, posizionata indebitamente nella vicinanza degli spogliatoi, rivolto numerose e reiterate espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Al termine della gara, alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, entravano nella zona antistante gli spogliatoi e, una di loro, colpiva con un pugno al volto l'allenatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra dolorante rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza. Nella circostanza, altre persone non identificate, continuavano a insultare i calciatori della società avversaria. L'intervento delle Forze dell'Ordine riusciva, dopo circa 20 minuti, a ripristinare la calma. Sanzione così determinata in ragione della gravità della condotta violenta, nonchè per il mancato rispetto delle vigenti normative anti-covid 19. ( R A - R AA )

Euro 600,00 TOLENTINO 1919 SSDARL

Per avere propri sostenitori, dal 10º e fino alla fine del primo tempo, rivolto numerose espressioni gravemente offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. Per avere un proprio raccattapalle rivolto espressione minacciosa all'indirizzo del Direttore di gara. ( R AA )

Euro 400,00 S.NICOLO NOTARESCO SRL

Per indebito accesso all'area degli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 5/2021

DI FILIPPO ELENIO (VASTESE CALCIO 1902)

Per avere, nel corso dell'intervallo, rivolto ripetute espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BITETTO LEONARDO (REAL GIULIANOVA)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MATTONI MAURIZIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BILOTTA ANDREA (CASTELFIDARDO)

DE CERCHIO ALESSIO (REAL GIULIANOVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ZIRA LEONARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ESPOSITO MARIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO CALCIO)

BLANDO GIOVANNI BOSCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ALIFFI EMANUELE (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

LABRIOLA CLAUDIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

LENOCI NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

BONTA' FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

PAGLIARI GIORGIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

DEL DUCA PIETROMARIA (ATLETICO TERME FIUGGI)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

ZEETTI IGOR (CASTELFIDARDO)

GAGLIARDINI ALEX (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SANTARELLI FLAVIO (CYNTHIALBALONGA)

MESISCA GIANMARCO (PINETO CALCIO)

DEMOLEON LUIS SEBASTIEN (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

AMAYA FEDERICO MARTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

NIKOLOPOULOS ORESTIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SENIGAGLIESI LUCA (RECANATESE A.S.D.)

ACQUADRO ALBERTO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

TIZI LORENZO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DJWOMO ADUSA JONATHAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

DI RIENZO MARCO (VASTESE CALCIO 1902)

MONZA EDOARDO (VASTESE CALCIO 1902)

Foto: Gianfranco Daccò