Il Rotonda ribalta il Licata con un tris: play-off distanti tre punti

Dopo 52 giorni di astinenza al successo il Rotonda torna a vincere a Licata. La squadra di Pepe, terzo allenatore della stagione, dopo aver sfiorato domenica il successo pieno contro la vicecapolista Fc Messina, riesce a cogliere l'intera posta in palio al Liotta, ed accorcia a tre lunghezze dai play-off. I siciliani passano in vantaggio con Frisenna ad inizio gara, ma i lupi del Pollino con Actis Goretta prima impattano nel recupero della prima frazione e poi nella ripresa su rigore ribaltano il punteggio, per concludere in bellezza con un tris con Adeyemo nell'extra-time. E' una vittoria che rilancia il Rotonda in classifica e di archiviare praticamente il primo obiettivo stagionale della salvezza.