Taranto, capitan Marsili salta la sfida contro il Molfetta

Oltre alla sconfitta contro il Portici, il Taranto perde anche Marsili per la prossima gara contro il Molfetta. Infatti, il capitano rossoblù ha incassato la decima ammonizione in campionato, che significa turno di squalifica. Massimiliano Marsili, dunque, salterà la trasferta contro il Molfetta in programma domenica prossima. Una gara fondamentale per l'ambiente Taranto, per due motivi: cancellare la brutta sconfitta interna e non abbandonare il sogno promozione in Serie C che, vista la stagione calcistica, questo gruppo meriterebbe.