Serie D/F: quattro vittorie e un pareggio il bilancio dei recuperi

Si sono disputate nel pomeriggio cinque recuperi del girone F. Vittorie per Recanatese e Castelfidardo che tornano in zona playoff. Il San Nicolò riassapora la vittoria e si avvicina al Campobasso. Vittoria importantissima del Rieti che aggancia l’Aprilia. Il Vastogirardi impatta 1-1 in casa dell’Atletico Terme Fiuggi nell’unico pareggio del pomeriggio.

Vince la Recanatese che si sbarazza del fanalino di coda Olympia Agnonese con il punteggio di 5-2. Gara di fatto decisa nei primi trenta minuti con la doppietta di Liguori e la rete di Gomez. Nella ripresa, l’autorete di Nikolopulos e Senigagliesi portano a cinque le marcature dei padroni di casa intervallate dalla pregevole doppietta di D’Ercole.

Con la Recanatese torna in zona playoff anche il Castelfidardo che ha espugnato l’Aragona di Vasto. Giornata tutt’altro che felice per i padroni di casa che prima si sono visti affibbiare dal giudice sportivo la squalifica del campo e 2500,00 euro di multa per l’aggressione all’allenatore Epifani nel post gara di domenica e poi, hanno subito la sconfitta per mano della formazione di Lauro. La gara ha visto i marchigiani subito in vantaggio al 7’ con Rossini. Il palo nega il pareggio a Di Prisco. Nel finale di tempo, sempre il legno nega il raddoppio a Giampaolo. Ad inizio ripresa l’arbitro concede un rigore agli ospiti. Di Rienzo respinge la conclusione di Giampaolo ma non può nulla su quella di Njambe, lesto a ribattere in rete la respinta del portiere. Finale di gara con qualche brivido. Al 30’ Martiniello, su rigore, accorcia le distanze. Quattro minuti dopo, gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Njambe ma riescono a portare a casa la vittoria.

Torna alla vittoria il San Nicolò Notaresco, lo fa battendo il Montegiorgio. Succede tutto nel secondo tempo, alle reti di Montuori e Dos Santos, risponde Santoro in pieno recupero. San Nicolò che si porta a soli tre punti dal Campobasso che però deve recuperare la gara in casa del Vastogirardi.

Vastogirardi che torna a far punti dopo due sconfitte. A Fiuggi, Forgione porta in vantaggio gli uomini di Incocciati, ma Salatino, tre minuti dopo, riporta in parità la formazione allenata da Prosperi.

Vittoria di vitale importanza ai fini della classifica per il Rieti che vince in casa dell’Atletico Porto Sant’Elpidio e raggiunge l’Aprilia a quota 34 in classifica. Padroni di casa in vantaggio con Gelsi. Una doppietta di Prandelli, prima del riposo, ribalta il risultato. Nella ripresa, Tirelli, su rigore, fissa il punteggio sul definitivo 1-3.

Domenica si torna in campo per la 29ª giornata. Campobasso impegnato in casa contro il Tolentino mentre il San Nicolò riceve la visita del Cynthialbalonga nella gara più importante della giornata. Rinviata, a data da destinarsi, Aprilia-Real Giulianova per le positività riscontrate nella formazione di casa.

I RISULTATI DI OGGI

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Fonte foto: Paolo Trasarti S.N. Notaresco Calcio