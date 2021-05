Atalanta. Gasperini: "Siamo ad una vittoria dal nostro obiettivo"

All'Atalanta, dopo la vittoria di questa sera contro il Benevento, mancano soli 3 punti per qualificarsi aritmeticamente per la prossima Champions League. Queste le parole di mister Gasperini, tecnico nerazzurro, dopo il 2-0 rifilato ai giallorossi:

"La matematica non è un’opinione, con altri 3 punti saremo in Champions. Dobbiamo contare solo sulle nostre forze senza fare conti sugli altri. Credo che una delle nostre caratteristiche sia restare con i piedi per terra: non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ancora qualificarci per la massima competizione europea e giocare la finale di Coppa Italia. Continueremo a fare un passo dopo l’altro.

La parola scudetto non l’abbiamo mai pronunciata neanche per il futuro. Ora ci aspettano altre tre partite in una settimana e pensiamo solo a quelle. Stiamo battagliando contro grandi squadre come l’Inter e se penso che la Juventus potrebbe restare fuori dall'Europa che conta da la misura di quanto fatto da noi".