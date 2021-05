Benevento. Inzaghi: "Testa già al Crotone, gara da vincere per forza"

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, pensa già al match contro il Crotone di domenica dopo la sconfitta subita in casa dell'Atalanta. Il tecnico giallorosso ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi al "Gewiss Stadium":

"Dobbiamo pensare alla partita di domenica contro il Crotone che è da vincere per forza per arrivare poi col Torino a giocarci il tutto per tutto. Stasera abbiamo affrontato una grande squadra facendo una buona partita dal punto di vista difensivo. I gol presi sono merito della loro classe e dei cambi che hanno a disposizione. Noi, dal canto nostro, abbiamo costruito poco. La squadra ha avuto spirito e ora deve pensare a domenica. Siamo vivi.

Non posso guardare in casa altrui, devo pensare a quanto possiamo fare noi avendo la possibilità domenica di accorciare la classifica vincendo col Crotone.

La corsa la facciamo su noi stessi senza pensare agli avversari: vinciamo domenica e poi avremo la grande possibilità finale".