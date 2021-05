Serie D - Girone F: cambia ancora il calendario. Le nuove date

Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato ancora una volta il calendario del girone F. Scelta dovuta alle nuove positività riscontrate in alcune società. In pratica slitta di una settimana la 31ª giornata che dal 30 maggio è stata spostata al 6 giugno e di conseguenza tutte le altre giornate. Il campionato non si concluderà più il 13 giugno ma mercoledì 16 con le gare della 34ª giornata. Domenica 30 maggio campionato sospeso per consentire il recupero di alcune gare.

Ecco le nuove date:

Domenica 16 maggio: 29ª giornata

Mercoledì 19 maggio: recuperi

Domenica 23 maggio: 30ª giornata

Mercoledì 26 maggio: recuperi

Domenica 30 maggio: recuperi

Mercoledì 2 giugno: recuperi

Domenica 6 giugno: 31ª giornata

Mercoledì 9 giugno: 32ª giornata

Domenica 13 giugno: 33ª giornata

Mercoledì 16 giugno: 34ª giornata

IL CALENDARIO AGGIORNATO