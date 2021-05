Cittanova-Troina 0-1: brutto ko per i giallorossi

(calciocittanovese.it) - Cittanova per dare continuità , Troina per uscire dalla bagarre della zona playout, la formazione sicula si conferma bestia nera dei pianigiani , espugna il ” Morreale Proto” e mette in saccoccia tre punti pesantissimi per il proseguo del campionato.

L’attenzione tattica e di conseguenza il poco spettacolo è stata la caratteristica della prima frazione di gioco , poche le occasioni da rete con le due compagini attente a difendersi e a sfruttare le ripartenze .

Poi come spesso succede ci pensa Ficarrotta intorno alla mezzora con un invenzione su calcio piazzato a sbloccare la gara e cambiare l’inerzia del match.

Il solito Troina concreto e cinico mette sul tavolo tutte le sue carte riuscendo a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio .

Nella ripresa tentano il tutto per tutto i ragazzi di mister Infantino che hanno la possibilità di pareggiare con una conclusione Napolitano e due di Crucitti senza però trovare la gioia del gol.

Alla fine tre punti che sorridono al Troina mentre amarezza in casa giallorossa perché con un po di cinismo in più si poteva quantomeno portare un punto.

CITTANOVA- TROINA 0-1

CITTANOVA: Latella, Alfano, D’Angelo ( 87 Barillaro), Petrucci ( 55′ Micieli), Lo Sasso ( 77′ Felici), Lo Nigro, Cosenza ( 76′ Viola), Rizzo, Giorgiò ( 60′ Napolitano), Crucitti, Dorato. In panchina: La Cagnina, Corso, Scudieri, Isabella. Allenatore Infantino

TROINA: Aiolfi, Puleo, Mbaye, Longo, Ciccone, Guerci ( 57′ Neri), Rizzo ( 86′ Giuffrida), Kamara, Ficarrotta ( 71′ Palermo), Balistreri ( 20′ Celin), Aperi. In panchina: Cantarero, Diara, Mascara, Agosta, Dembele. Allenatore Mascara.

MARCATORI: 33′ pt Ficarrotta

ARBITRO: Silvestri di Roma ( Dattilo-Bettani).

NOTE: Ammoniti: Giorgiò ( C) Cosenza ( C) Lo Sasso ( C). Espulso al 48′ st Lo Nigro. Angoli 6-1. Recupero 1′ pt 5′ st