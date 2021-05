Santa Maria, positività nel gruppo squadra. Rinviate le prossime gare

La società giallorossa comunica che, a seguito dei consueti test settimanali anti-covid, sono emerse delle positività nel Gruppo Squadra, ragion per cui il club ha richiesto e ottenuto, così come da regolamento, il rinvio delle gara Polisportiva Santa Maria – Rende e Marina di Ragusa – Polisportiva Santa Maria. La società cilentana ha, quindi, sospeso le attività della Prima Squadra.

Altresì, si comunica che l’Attività Giovanile di Base proseguirà regolarmente visto che non ci sono stati contatti tra tesserati della Prima Squadra e l’Attività di Base. Inoltre, in via precauzionale, sono stati sanificati tutti gli ambienti dell’impianto sportivo “A.Carrano”.