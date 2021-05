Potenza, la società ha avviato il pagamento degli stipendi

In attesa delle decisione del Gip del Tribunale di Siena sulla richiesta della sospensione delle licenze per il Potenza, c'è grande serenità nell'ambiente rossoblu. La società ha già avviato i contatti con i calciatori per il pagamento degli stipendi. Ad occuparsene è il direttore generale Daniele Flammia, che sta facendo firmare le liberatorie, e in sede si sono visti Coccia, Zampa, Coppola, Conson e parte dello staff tecnico. Si dovrebbe concludere tutto entro il 20 maggio, scadenza che si era dato Caiata per andare avanti. Intanto il gruppo di imprenditori potentini si sta allargando e in questi giorni incontreranno il sindaco Guarente per far conoscere le loro intenzioni.