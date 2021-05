Serie D/F: giudice sportivo. Il Montegiorgio ne perde tre

Ieri si sono disputati cinque recuperi del girone F e oggi, puntuali, sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo. Squalificati per una giornata i due calciatori espulsi, Njambe del Castelfidardo e Lupoli del Montegiorgio, quest'ultimo, espulso dopo essere stato sostituito da Santoro. Oltre a Lupoli, l'allenatore del Montegiorgio Mengo dovrà fare a meno anche di Ficola e Gnaldi, entrambi squalificati per un turno, per aver raggiunto la quinta ammonizione stagionale.

I provvedimenti del giudice sportivo:

Gare del 12 maggio 2021

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

LAURO MAURIZIO (CASTELFIDARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPOLI ARTURO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

Per avere rivolto espressioni e gesti offensivi agli occupanti la panchina avversaria

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NJAMBE' MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

FICOLA DANI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

GNALDI MATTEO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

LUPOLI ARTURO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

DEL DUCA PIETROMARIA (ATLETICO TERME FIUGGI)

PROIA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

ZEETTI IGOR (CASTELFIDARDO)

DI PRISCO MICHELE (VASTESE CALCIO 1902)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PUCA ANDREA (CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

TAJANI FILIPPO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CORCIONE MARIO (CASTELFIDARDO)

CARNEVALE SIMONE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

LIGUORI MICHAEL (RECANATESE A.S.D.)

VARI FEDERICO (RIETI S.R.L.)

BRUNI MATTIA (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BORDI WILLIAM (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

GUSTERI TOBIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

SPAGNA STEFANO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

DAVID SIMONE (CASTELFIDARDO)

TINTI ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DI RIENZO MARCO (VASTESE CALCIO 1902)

MONZA EDOARDO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SADEK YOUSSEF (RIETI S.R.L.)

DEMALIJA KEVIN (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

FRANZESE LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)

PRALINI ALESSIO (VASTOGIRARDI)

Foto: Gsd Castelfidardo