Sassuolo-Juventus 1-3, Dybala e Ronaldo fanno 100 in bianconero

Il Sassuolo viene sconfitto tra le mura amiche dalla Juventus e non approfitta della sconfitta della Roma per agganciare il settimo posto che vale la qualificazione alla Conference League.

Eppure il Sassuolo poteva subito indirizzare la gara in proprio favore, poiché al minuto 15 beneficia di un calcio di rigore concesso per fallo di Bonucci su Raspadori. Dal dischetto Berardi si fa però parare la conclusione da Buffon, schierato titolare al posto di Szczesny. Dal possibile vantaggio neroverde si passa al vantaggio bianconero alla mezz'ora grazie ad un tiro da fuori area di Rabiot. Sul finale di tempo lo stesso centrocampista francese serve un assist perfetto di testa a Cristiano Ronaldo che mette in rete mandando i tuoi al riposo sul risultato di 2-0. Rete numero 100 per il portoghese con la maglia bianconera.

Nella ripresa De Zerbi stravolge la squadra che reagisce al minuto 59 segnando il gol con Raspadori dopo una bella triangolazione con Locatelli. I bianconeri non accusano però il colpo come contro il Milan e ristabiliscono subito i doppio vantaggio grazie alla rete di Dybala su assist di Kulusevski. Come per Ronaldo anche per l'argentino è la rete numero 100 coi bianconeri. Il Sassuolo sfiora la rete che accorcerebbe nuovamente le distanze in un paio di circostanze con Locatelli e Raspadori, ma il risultato non cambia. Finisce cosi con la vittoria della Juventus per 3-1, neroverdi ancora a -2 dalla Roma a due gare dal termine.