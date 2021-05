Virtus Francavilla, occhi sempre in D: piace Dorval del Fasano

Gli occhi della Virtus Francavilla sono sempre puntati sul mercato, alla ricerca di talenti low-cost da valorizzare in una piazza che ormai è in pianta stabile in Serie C da anni.

Il nuovo obiettivo della società pugliese è Mehdi Dorval, terzino classe 2001 in forza al Fasano. Il francese arrivato a gennaio in Puglia, ha subito attirato su di sé le attenzioni di squadre di C. La Virtus Francavilla di Taurino è pronta a fiondarsi per bruciare la concorrenza.