Sfida di mercato per Emmausso: piace a Monopoli e Turris

E' un duello di mercato per la prossima stagione quello che riguarda Michele Emmausso: dopo l'arrivo al Lecco a gennaio, l'esterno offensivo potrebbe cambiare nuovamente maglia nella prossima stagione.

Il classe 1997 interessa infatti a Turris e Monopoli, pronte a rinforzare il reparto offensivo con un profilo ormai affidabile per la categoria. Ma non è escluso che sul profilo scuola Genoa potranno fiondarsi altre squadre di C nelle prossime settimane.