IamC - Brescia, Clotet non rinnova. Per la panchina c'è Javorčić

Il Brescia fuori dai play off di Serie B già al primo turno e nonostante l'ottimo lavoro nella regular season il tecnico Pep Clotet non rinnoverà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non c'è intesa sull'ingaggio, col 44enne allenatore che già ha ricevuto richieste per sedere su una panchina in Spagna. I lombardi non si sono fatti trovare impreparati, così hanno già l'alternativa pronta: opzionato Ivan Javorčić, attuale trainer della Pro Patria.