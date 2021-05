Martedì 18 inizierà il Corso di Formazione per Dirigenti di Società

Inizierà il prossimo 18 maggio attraverso la piattaforma "Webex" il Corso di Formazione per Dirigenti ed Aspiranti Dirigenti di Società e si concluderà mercoledì 23 giugno per un totale di 34 ore. Saranno tanti i docenti che tratteranno argomenti diversi. Questi saranno coloro che insegneranno ai corsisti le seguenti discipline: Aldo Grauso e Maria Macrifugi (socialità, scuola e famiglia); Francesco Suozzo (A.DI.SE - Associazione Direttori Sportivi); Michele Lacerenza (Disciplina Civilistica e Fiscale); Antonio Finamore (Le Componenti Tecniche FIGC-AIAC); Franco Morabito (Gestione e Organizzazione Società Sportiva e La Comunicazione); Tonino Iallorenzi ed Edoardo Busala (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale); Luis Vizzino (Responsabilità Civile e Penale - il ruolo del dirigente sportivo, Divieto di scommesse e illecito sportivo, Professionismo e non professionismo); Andrea Scapigliati (Il Calcio e l'Arresto Cardiaco); Marika Zaltini (Calcio e Alimentazione); Antonio Trovato (Le Componenti Tecniche FIGC-AIC); Rocco Picciano (Le Carte Federali parte 1 e parte 2); Rocco Leone e Domenico Tozzi (Procedure On Line e Dematerializzazione); Enzo Gallipoli (Regolamento di Giuoco); Gino Pollino ed Egidio Trupa (Il Settore Giovanile e Scolastico); Saverio Scavone (L'Omologazione dei Campi di Calcio a 11 ed a 5); Giacomo Pompili (L'Omologazione dei Campi con fondo in erba artificiale); Giuseppe Scelsi (L'Organizzazione dello Sport in Italia); Michele Di Mauro (Il Superbonus per le ASD/SSD); Michele Sibillano (Procura Federale); Egidio Sproviero e Maria Lapenna (Tutela Sanitaria delle Attività Sportive e Protocollo Covid-19).