In diretta dallo "Stadio Arechi" la diretta della premiazione della Salernitana per la storica promozione in Serie A.

La cerimonia si svolge a porte chiuse nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Per tale motivo la premiazione viene trasmessa in diretta su tutti i profili social ufficiali della Salernitana.