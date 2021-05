Claudio Lotito, presente alla cerimonia di premiazione per la promozione in Serie A, in un video proposto sulla pagina facebook della Salernitana rivolgendosi ai tifosi in festa ha commentato:

"Abbiamo portato la Salernitana nel calcio che conta e vogliamo rimanerci. Allestiremo una squadra competitiva, al di là della mia presenza"