Picerno, il dg Greco: "Non vedevamo l'ora di tornare al Curcio"

L'ufficio stampa del Picerno ha intervistato il direttore generale Vincenzo Greco nella giornata di oggi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate.

Direttore, finalmente torneremo a giocare a Picerno.

“Si, finalmente. Una grande gioia. Non vedevamo l’ora di tornare al “Curcio”. Adesso speriamo di poter accogliere presto anche i nostri tifosi. Già sentiamo il loro calore e, seppur non fisicamente, non manca la loro vicinanza. E questo per la squadra è importante”

Partita Picerno - Lavello. Si deciderà in settimana?

“Il Giudice Sportivo deciderà nei prossimi giorni. Noi siamo assolutamente sereni e abbiamo piena fiducia dell’operato dell’Organo Giudicante. Non entro nel merito della questione. Mi limito solo a dire che se il campo non fosse stato a norma la Lega sicuramente non ci avrebbe autorizzato a giocare lì la gara contro il Lavello nonché quella successiva contro il Bitonto. Forse bisognerebbe avere maggiore rispetto verso le Istituzioni quando si decide di fare certi ricorsi. Ad ogni modo noi ci siamo costituiti in giudizio e faremo valere le nostre ragioni. Non sono tranquillo, sono tranquillissimo”.