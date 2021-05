Benevento-Cagliari. La sfida Mastella-Mazzoleni continua in tribunale

L'eco della partita tra Benevento e Cagliari, terminata 1-3 per i sardi tra mille polemiche per un rigore prima dato dall'arbitro Doveri e poi revocato dallo stesso dopo chiamata del VAR Mazzoleni, non accenna a spegnersi.

Dopo le dichiarazioni del sindaco Mastella, secondo il quale la famiglia Mazzoleni vanta interessi in Sardegna, il fratello del "varista", Paolo Mazzoleni, ha annunciato querela contro il primo cittadino sannita. Lo stesso Mastella, quest'oggi, in una nota, ha annunciato lo stesso provvedimento contro il fratello dell'ex arbitro. Questa la nota:

“Leggo di una querela contro di me da parte del fratello del ‘varista’ Mazzoleni, a seguito della partita Benevento-Cagliari. Ci vedremo volentieri in Tribunale. Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare di querelare per danno di immagine ed economico alla città quanto procurato in negativo dalla decisione assunta da Mazzoleni e da Doveri”.