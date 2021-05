Crotone. Cosmi: "Non siamo noi gli arbitri della salvezza altrui"

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, prossimo avversario del Benevento domani al "Vigorito", ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i sanniti. Queste le parole del tecnico rossoblù:

"Non sapevo della rivalità tra le due tifoserie: ne vengo a conoscenza solo ora. Nelle prossime due partite, noi vogliamo ottenere il massimo. Giochiamo solo per noi stessi e non siamo noi gli arbitri della salvezza altrui. Non penso al fatto che qualcuno possa essere agevolato o penalizzato dalla nostra prestazione.

Per quanto riguarda la squadra, Pedro ci sarà ma saranno assenti Cuomo, Di Carmine, Eduardo e Messias, quest'ultimo a causa di un virus. Peccato per lui perché è molto importante per noi e mi avrebbe fatto piacere fosse in campo ma ho piena fiducia in chi lo sostituirà".