Benevento-Crotone: numeri e curiosità della gara del "Vigorito"

Il Benevento di Pippo Inzaghi affronterà domani al "Vigorito" il già retrocesso Crotone di Serse Cosmi, in una gara per la Strega assolutamente da vincere per giocarsi poi la salvezza nell'ultimo turno contro il Torino.

Un particolare dato statistico vede i giallorossi protagonisti: se, infatti, è vero che negli ultimi 10 scontri tra neopromosse la squadra di casa ha vinto in 8 casi e pareggiato in un altro è anche vero che l'unico k.o. casalingo tra due squadre provenienti dalla B è proprio appannaggio dei sanniti che, nel girone di andata, furono sconfitti per 3-0 dallo Spezia tra le mura amiche.

Nei precedenti scontri tra sanniti e calabresi il segno "X" non è mai apparso: su sette gare disputate ci sono state 4 vittorie degli squali e tre della Strega.

I numeri del Benevento nel girone di ritorno sono impietosi: un solo successo ottenuto (come il Parma) e soli 15 gol segnati (peggior attacco del girone di ritorno). Inoltre Viola e compagni non festeggiano una vittoria al "Vigorito" dallo scorso dicembre, quando a cadere nel Sannio fu il Genoa. Da allora i giallorossi hanno raccolto in casa 4 pareggi e 7 sconfitte.

Il Crotone, specie in trasferta, ha seri problemi difensivi: lontano da casa, infatti, la squadra di Cosmi subisce almeno due reti da 12 gare consecutive. Per trovare una striscia negativa così lunga bisogna risalire al 1962 quando l'Udinese toccò quota 13.

Il Benevento non hai mai segnato, nel corso di questo campionato di Serie A, nei minuti di recupero e continua a detenere il maggior numero di reti subite nei primi 30' di partita. Dal canto suo, il Crotone ha incassato un totale di 91 reti che eguaglia il record del Casale 1933/34 per il maggior numero di reti subite in A.

A Nicolas Viola, calabrese di Oppido Mamertino, in provincia di Reggio Calabria, il Crotone evoca dolci ricordi. Contro gli squali, infatti, il numero 10 giallorosso segnò la sua prima rete in Serie A nel febbraio del 2018 proprio al "Vigorito" nel 3-2 finale in favore dei giallorossi.

Nwanko Simy è il calciatore che ha siglato il maggior numero di marcature "multiple" nel 2021: la prima di queste, una doppietta, la siglò proprio nella gara di andata contro il Benevento nello scorso gennaio.