Spezia-Torino 4-1: la squadra di Italiano è salva, i granata ancora no

Lo Spezia ha battuto per 4-1 al "Picco" il Torino portandosi così a 38 punti in classifica e centrando, quindi, matematicamente, la salvezza in massima serie. A decidere la partita in favore dei bianconeri padroni di casa sono state le reti di Saponara, Nzola (doppietta per lui, di cui una rete su calcio di rigore) ed Erlic; per gli ospiti aveva dimezzato, momentaneamente lo svantaggio, Belotti su calcio di rigore ad inizio ripresa.

Più complicato, invece, il discorso legato alla salvezza della compagine di mister Nicola, alla quale mancano ancora due gare al termine della stagione: Belotti e compagni, infatti, affronteranno prima la Lazio in trasferta nel recupero di martedì e poi il Benevento nell'ultimo turno di campionato. Solo una sconfitta della compagine di Pippo Inzaghi nel match di domani contro il già retrocesso Crotone consegnerebbe anche al Toro la salvezza matematica con due partite di anticipo.

