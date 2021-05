Benevento. Inzaghi: "Motivazioni e mentalità offensiva per vincere"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, alla vigilia del match contro il Crotone. Queste le parole del tecnico giallorosso ai media:

"Non penso sia una questione di moduli essere più offensivi o meno: domani giocheremo all'attacco perché abbiamo un solo risultato a disposizione.

Lapadula sta bene perché quando uno va in campo sta bene: domani ci sarà e speriamo ci dia una grande mano. Abbiamo molte alternative, anche se calciatori come Falque e Sau ci avrebbero dato modo di poter ruotare di più in attacco. Visto anche il caldo, i cambi saranno fondamentali.

Non dobbiamo guardare la Crotone già retrocesso, noi abbiamo motivazioni superiori a loro e i ragazzi ne sono coscienti. Abbiamo perso contro Milan e Atalanta solo perché sono squadre più forti non perché abbiamo giocato male. Se ripeteremo quelle prestazioni domani non ci saranno problemi.

Domani gioca chi sta meglio, i ragionamenti saranno maggiori su chi dovrà subentrare. Su Letizia il discorso è molto ampio; sta stringendo i denti perché non sarebbe pronto nemmeno per giocare un minuto ma è voluto rientrare perché è un ragazzo d'oro che giocherebbe anche con una gamba sola. Domani deciderò: la voglia di farlo giocare c'è perché le sue caratteristiche sono uniche. Deciderò domattina se farlo giocare dall'inizio o se entrerà a gara in corso.

Per una neopromossa, in certe partite specialmente, il pubblico sarebbe stato di grandissimo aiuto ma non dobbiamo cercare alibi. Mancano due partite e puntiamo a fare sei punti.

Mi aspetto grande qualità da parte di tutti sperando che domani il portiere avversario non sia il migliore in campo. Con lo spirito giusto potremo portare a casa i 3 punti per poi andarci a giocare il tutto per tutto a Torino".