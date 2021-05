Molfetta-Taranto, i convocati di mister Laterza

Il Taranto si appresta a disputare un match cruciale per l'obiettivo promozione contro il Molfetta. Dopo il tonfo casalingo contro il Portici, gli uomini di Laterza sono chiamati a una grande prova contro un avversario ostico. Intanto, dopo l'allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei convocati per la gara valida per la 30°giornata di Serie D girone H.

Ecco la lista dei convocati:

Ciezkowski 2001, Sposito 2001, Caccetta 2001; Rizzo G; Ferrara 1999, Silvestri, Boccia 2002, Gonzalez, Marrazzo 2002, Shehu 2002; Tissone, Diaby 2000, Matute, Sernia 2001Rizzo N; Alfageme, Díaz, Mastromonaco 2000,Serafino 2001,Corado, Versienti, Santarpia 2000