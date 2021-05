Molfetta-Taranto, Laterza: "Abbiamo lavorato tanto, noi ci crediamo"

Un solo obiettivo per il Taranto, in vista della trasferta al Paolo Poli di Molfetta: la vittoria per alimentare il sogno promozione in Serie C. Giuseppe Laterza ha svolto la consueta conferenza stampa. Il tecnico rossoblù chiama i suoi al riscatto dopo il tonfo tra le mura amiche contro il Portici. Tuttavia, ha sottolineato la voglia dei suoi ragazzi per il passo falso che ha complicato il cammino quasi perfetto degli ionici in questa stagione di Serie D.

"Abbiamo tanta voglia di scendere in campo vista la sconfitta di domenica scorsa, questo è un motivo in più per andare a giocarci questa gara al massimo del nostro potenziale. Abbiamo perso una partita importante, domenica, ma vogliamo ritrovare la vittoria, ho visto i ragazzi motivati", ha voluto precisare Laterza. Il riscatto non riguarda solo la sconfitta contro i campani ma l'andamento in queste ultime gare: 2 pareggi e una sconfitta. Uno score da migliorare per poter centrare un traguardo importante per tutto l'ambiente rossoblù. "Noi ci crediamo dal primo giorno, abbiamo lavorato tanto e per questo continuiamo a crederci. Non sarà di certo una sconfitta a gettare tutto quello di buono costruito fin qui. Siamo ancora prima e per questo motivo dobbiamo continuare il percorso".

Focus sull'avversario: "Mi aspetto una gara contro un avversario con tanto entusiasmo, ha raggiunto l'obiettivo salvezza, gioca bene e ha tanta qualità. Hanno certamente la testa più libera per affrontare la prima in classifica dopo l'obiettivo raggiunto. Mi aspetto una squadra vogliosa di fare risultato".