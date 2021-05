Inizieranno mercoledì 19 maggio i play-off 2021 per la Pro Vercelli che affronterà la Juventus U23 alle 17.30 al “Piola”.

I bianconeri hanno eliminato domenica scorsa (contro pronostico) la Pro Patria, di buon auspicio per le bianche casacche i precedenti in stagione regolare, vittoria uno a zero in casa, bis ad Alessandria per due a zero.