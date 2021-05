SERIE D LIVE - Girone H: Lavello-Fasano, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Michele Lorusso" di Venosa, teatro questo pomeriggio del match tra Lavello e Fasano, valevole per la 30a giornata del girone H del campionato di Serie D.

Di fronte due squadre dagli obiettivi differenti: lucani alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo per blindare il 3° posto, fondamentale in chiave play-off. Dalla parte opposta i biancazzurri, tra le migliori squadre del girone di ritorno, a caccia di ulteriori tre punti per archiviare definitivamente la pratica salvezza.

Potrete seguire dalle ore 16 gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/lavello-citta-039-di-fasano/361168.html

FORMAZIONI UFFICIALI

LAVELLO: Carretta, Dell'Orfanello, Vitofrancesco, Longo, Burzio, Herrera, Liurni, Barbara, Corna, Tuttisanti, Marotta. A disposizione: Franetovic, Navarra, D'Italia, Migliorini, Militano, Esposito, Tavarone, Del Grosso. Allenatore: Karel Zeman.

FASANO: Suma, Camara, Dorval, Urruty, Urquiza, De Miranda, Gille, Bernardini, Dambros, Melillo, Gentile. A disposizione: Pontet, Maffini, Taddeo, Nellar, Amoruso, Losavio, Trovè, Dellino, Calabria. Allenatore: Vito Costantini.