Campobasso-Tolentino: le probabili formazioni

Alle 16:00 allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, i padroni di casa ricevono la visita del Tolentino per la 29ª giornata del girone F di Serie D.

Due squadre che stanno affrontando campionati con opposti obiettivi. Il Campobasso occupa il primo posto in classifica con tre punti in più e una gara in meno sul San Nicolò Notaresco, partito per il salto di categoria, sta mantenendo le promesse della scorsa estate. I marchigiani, invece, partiti per un campionato tranquillo sono in piena zona playout e non stanno attraversando un buon momento di forma, solo tre punti nelle ultime cinque giornate.

La partita come si può ben intendere sembra alquanto proibitiva per il Tolentino anche se all’andata i cremisi hanno rifilato un sonoro 4-0 ai molisani. L’allenatore Mosconi alla vigilia parlando dell’impegno dei suoi in Molise ha detto: “Giochiamo contro la squadra più forte del girone e siamo chiamati a fare la gara perfetta. Loro scenderanno in campo con la necessità di far punti per proseguire la marcia verso la C e con la rabbia per la sconfitta che gli abbiamo inflitto all’andata. Vorranno riscattarsi, ma noi – anche per questo motivo – dovremo giocare con il coltello tra i denti”.

Non ci sarà Tizi, rimasto a casa per la morte della mamma. Mosconi sicuramente si sarà inventato qualcosa per cercare di arginare il reparto centrale del Campobasso che può contare su tre ottimi palleggiatori e cercare di prestare attenzione sulle ali che sono delle vere e proprie spine nel fianco. Probabile una squadra accorta, pronta a pungere in contropiede.

L’obiettivo del Campobasso è la vittoria. I tre punti consentirebbero ai rossoblù di mantenere i tre punti di vantaggio sul San Nicolò Notaresco in attesa del recupero in casa del Vastogirardi fissato per il 26 maggio.

Sorride Cudini che ritrova, dopo due mesi, Brenci e due settimane Rossetti. I due partiranno dalla panchina pronti a dar man forte ai suoi compagni nel corso della gara.

L’allenatore rossoblù, che deve rinunciare ancora al fantasista Esposito, dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3 con Raccichini tra i pali, difesa a quattro con Fabriani a destra, Menna e Dalmazzi al centro e Vanzan a sinistra. Il trio di centrocampo vedrà Ladu vertice basso con Candellori e Bontà ai suoi lati. In attacco, Di Domenicantonio, ex di giornata, dovrebbe affiancare Cogliati e Vitali.

Calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Assistito dai sigg. Cataneo di Foggia e Masciale di Molfetta dirigerà la gara il sig. Vogliacco della sezione di Bari.

Le probabili formazioni:

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Di Domenicantonio, Vitali. A disposizione: Oliva, Sbardella, Martino, Capuozzo, Tenkorang, Brenci, Fruscella, Zammarchi, Rossetti. Allenatore: Cudini

TOLENTINO: Governali, Laborie, Ruggieri, Pagliari, Labriola, Strano, Tortelli, Ruci, Padovani, Capezzani, Minella. A disposizione: Dupuis, Stefoni, Salvatelli, Zrankeon, Severini, Rozzi, Conti, Cicconetti, Ndiakhate. Allenatore: Mosconi

LA CLASSIFICA DEL GIRONE F

Foto: S.S. Campobasso Calcio