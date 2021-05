Crotone. Cosmi: "Professionali fino alla fine. Futuro? Ne parleremo"

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha così commentato il pareggio strappato all'ultimo respiro dalla sua squadra sul campo del Benevento. Queste le parole del tecnico rossoblù:

"Anche oggi abbiamo dimostrato che noi nelle partite ci siamo stati sempre fino al 90’. Questa squadra non solo ha onorato il campionato ma ha giocato alla pari con tutti. Oggi, in una situazione quasi impossibile, sotto di un gol, in 10 contro 11 e col caldo, abbiamo fatto una cosa straordinaria. Sono stato decisivi i cambi ma non per merito mio ma per quello dei calciatori che sono entrati.

Simy è un finalizzatore spietato in area ma ha anche le possibilità di fare partite nelle quali non segna ma aiuta tanto la squadra. E’ un abile rigorista e un ragazzo straordinario sotto l’aspetto umano e questo fa la differenza. Il suo rendimento futuro dipenderà da che squadra lo prenderà e da come verrà utilizzato.

Non credo sia giusto pensare che il Benevento abbia perso la salvezza oggi perché aveva fatto un grande girone di andata senza ripetersi nel ritorno dove sarebbe bastato solo qualche punto in più rispetto a quelli fatti. Le motivazioni non le conosco e non mi piace “entrare in casa d’altri”.

Futuro? Qualsiasi tipo di valutazione farà il Crotone io la accetterò. Al momento non so ancora perché ne parleremo a fine campionato.

Non mi piace affibbiare responsabilità per la nostra retrocessione. Credo che, globalmente, a questa squadra sia mancato il senso della difesa e della disperazione. Probabilmente con un paio di calciatori di esperienza in difesa la salvezza poteva andare in porto. Questa disamina, però, deve farla la società. Sono soddisfatto del lavoro fatto con il mio staff e per quello che ho visto in campo; peccato solo per i risultati".