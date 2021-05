Serie D, solo pari per le lucane del girone H Perde il Rotonda nell'I

Tra le quattro lucane di D segna solo il Picerno ma non basta. Il ritorno al Curcio dopo 759 giorni non è sufficiente per centrare i tre punti. Un autogol del portiere Giuliani al 92' rovina la festa per il 2-2 finale dopo che Esposito su rigore e Albadoro avevano ribaltato l'iniziale vantaggio del Casarano con Feola. Nelle altre gare del girone H solo 0-0 per Lavello (che scivola al quarto posto in classifica) e Francavilla (che sale al quintultimo posto) che non riescono a superare Fasano e Nardò. Invece nel raggruppamento I il Rotonda cede di misura a Vallo della Lucania contro la vicecapolista Gelbison.