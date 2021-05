Presentato il progetto Educare SportivAmbiente dalle EPS

Si è svolta nel pomeriggio odierno presso il Palazzo della Cultura di Potenza, la conferenza stampa di presentazione del progetto denominato “Educare SportivAmbiente”.

L’idea nasce da una sinergia tra i Comitati Regionali della Basilicata degli Enti di Promozione Sportiva A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane), in collaborazione con G.R.E. Basilicata (Gruppi Ricerca Ecologici), già in protocollo d’intesa siglato con A.R.P.A. Basilicata (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente).

L’iniziativa intende apportare un valore aggiunto alla comunità nonché alle aree verdi, in questo caso della città di Potenza, attraverso una serie di proposte in materia di Educazione Ambientale (con la messa in opera di un orto botanico ed al censimento della flora locale), Riqualificazione Urbana, ed in particolar modo con la realizzazione di attività aggregative – sportive – culturali accessibili ad ogni fascia d’età e ad ogni categoria sociale.

Nel parterre del moderatore Giovanni Salvia, oltre agli interventi di Luigi Laguardia (Presidente ASI Basilicata), Angelo Saltarelli (Presidente PGS Basilicata), Antonio Tisci (Direttore Generale ARPAB), Giuseppe Giuzio (Assessore al Bilancio Comune di Potenza) e Luigi Rondanini (Coordinatore ASI Terzo Settore Provincia di Potenza), hanno partecipato in call conference Gianni Alemanno (Coordinatore Nazionale ASI Terzo Settore), Alberto Ceccarelli (Direttore Generale ASI Nazionale), Ciro Bisogno (Presidente Nazionale PGS), Carlo De Falco (Presidente Nazionale GRE) e Valentino Russo (Presidente GRE Basilicata).

La conferenza si è svolta rispettando le normative anti Covid-19 vigenti