Gianluigi Buffon per "The Just Eat Delivery" ad EURO 2020

Gianluigi Buffon scelto da Just Eat come volto della sponsorizzazione "The Just Eat Delivery" ad EURO 2020. "Gigi" è considerato uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Portiere della Juventus, campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 con la nazionale italiana, Buffon è stato premiato dalla FIFA come miglior portiere del Mondiale e detiene il record di imbattibilità nella serie A per aver mantenuto inviolata per 974 minuti la sua porta. Buffon ha vinto 10 campionati di Serie A, 7 Supercoppe italiane, 5 Coppe Italia, una Coppa UEFA, un Trophée des Champions e una Ligue 1. È l'unico portiere ad aver vinto il premio UEFA Club Footballer of the Year Award ed è stato votato nella squadra dell'anno UEFA in cinque diverse occasioni.

In occasione della celebrazione della sponsorizzazione di EURO 2020, Buffon sarà protagonista della campagna "The Just Eat Delivery", che mostra il perfetto parallelismo tra calcio e cibo. “The Just Eat Delivery” mostra come l'anticipazione di guardare le partite EURO 2020 vadano di pari passo con l'ordine e la consegna del cibo preferito da Gianluigi Buffon, e di come il rider sia sbalordito nel trovarsi sulla soglia di casa del campione italiano. Altre icone del calcio saranno protagoniste della campagna “The Just Eat Delivery” per Just Eat Takeway.com in tutta Europa, tra cui Fernando Torres, Virgil van Dijk e Lukas Podolski che entreranno in gioco per il principale player globale di food delivery.

Gianluigi Buffon sulla collaborazione con Just Eat: “Tante persone hanno atteso con ansia l'inizio degli EURO 2020 e sono sicuro che molte famiglie celebreranno questo avvenimento. Sono molto orgoglioso di collaborare con Just Eat, che si sta assicurando che tutti i fan del football possano guardare le partite mentre si godono il loro cibo preferito, rendendo questa esperienza indimenticabile".

Tiziana Bernabè, Brand & Partner Marketing Manager di Just Eat in Italia, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di avere una leggenda del calcio come Gigi Buffon come volto della nostra campagna di sponsorizzazione di EURO 2020. I nostri clienti sono pronti ad immergersi nel torneo e vogliamo accompagnarli fornendo loro la migliore esperienza possibile di food delivery.”