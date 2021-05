Taranto, Laterza è entusiasta: "Vittoria di gruppo"

Il Taranto ritorna a sorridere e lo fa vincendo sul campo del Molfetta, contro una squadra ostica ma con la salvezza già raggiunta. I rossoblù avevano la grande necessità di ritornare a vincere dopo il crollo di domenica scorsa contro il Portici. La vittoria a domicilio contro il Molfetta rappresenta un raggio di sole dopo una settimana nuvolosa, causa sconfitta interna, ma ancora una volta il gruppo guidato da Giuseppe Laterza ha dimostrato di essere squadra vera, in grado di rialzarsi dopo una caduta.

La gara è indirizzata già nei primi 45', grazie all'atteggiamento dei rossoblù, decisi a chiuderla nel minor tempo possibile. Al 22' segna Diaz e dopo tre minuti, al 25', Diaby mette tranquillità ai suoi. Nel secondo tempo Rizzo viene espulso, lasciando i suoi compagni in dieci uomini ma i padroni di casa non riescono a sfruttare la superiorità numerica e al 39' della ripresa, Versienti cala il tris, chiudendo difatti la gara. Le emozioni non finiscono al 90', perchè nel recupero c'è spazio per il goal della bandiera del Molfetta con Strabelli.

Un Taranto cinico e di carattere, porta a casa il bottino pieno e ritrova la vittoria dopo tre prestazioni opache. Al termine della gara, Giuseppe Laterza, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, è entusiasta: "E' il successo del gruppo e di chi sta dietro le quinte, il Taranto ha giocato con il piglio della grande squadra" ha commentato. La prossima gara contro l'Altamura è un altro grande banco di prova. Vietato fallire, il Taranto è lì e deve crederci fino alla fine.