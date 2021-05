Serie A. Programma dell'ultima giornata: i verdetti arrivano in serata

Per conoscere i verdetti della Serie A, al netto dello Scudetto già vinto dall'Inter, dell'Atalanta già qualificata per la Champions e di Parma e Crotone già retrocesse, gli appassionati di calcio dovranno attendere la serata di domenica. Questo, infatti, il programma stilato dalla Lega Serie A per la 38a e ultima giornata di campionato:

SABATO 22 MAGGIO

ore 20.45 - CAGLIARI - GENOA (SKY)

ore 20.45 - CROTONE - FIORENTINA (SKY)

ore 20.45 - SAMPDORIA - PARMA (DAZN)

DOMENICA 23 MAGGIO

ore 15.00 - INTER - UDINESE (DAZN)

ore 20.45 - ATALANTA - MILAN (SKY)

ore 20.45 - BOLOGNA - JUVENTUS (DAZN)

ore 20.45 - NAPOLI - H. VERONA (SKY)

ore 20.45 - SASSUOLO - LAZIO (SKY)

ore 20.45 - SPEZIA - ROMA (SKY)

ore 20.45 - TORINO - BENEVENTO (SKY)