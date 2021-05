Potenza, nei prossimi giorni si parlerà del Viviani e dell'Enaoli

Il presidente Caiata apre al sindaco Guarente. Il presidente del Potenza si è complimentato via social per l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale e il ruolo del primo cittadino potrebbe essere decisivo per le dinamiche future. Oltre all'allargamento della struttura societaria con il gruppo di imprenditori potentini, anche il nodo delle strutture. Una è la vecchia richiesta alla Regione Basilicata fatta dall'Assessorato allo Sport sulla struttura dell'ex Enaoli per metterla poi a disposizione del Potenza per le giovanile. L'altra riguarda la concessione pluriennale dello stadio Viviani in cambio delle spese di gestione ordinaria e straordinaria e di un investimento per ristrutturazione e miglioramento del suo stato.