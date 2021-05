Campo La Martella, iniziati i lavori! Bennardi: “Ecco gli interventi”

Iniziati i lavori del Campo Sportivo di La Martella. La notizia, attesa da anni dalla città, è stata commentata con un lungo post su Facebook dal sindaco di Matera Domenico Bennardi, che ha spiegato tutti gli interventi che andranno effettuati: “Un investimento dell'importo complessivo di 980 mila euro, - ha scritto il sindaco - finanziato attraverso il Piano Sport e Periferie proposto dal Coni alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel dicembre 2016. Il progetto prevede una serie di interventi che modificheranno completamente il campo sportivo: la rimozione della pavimentazione del campo da calcio esistente e di parte del cordolo perimetrale; la posa in opera di una massicciata rocciosa per la creazione della struttura di drenaggio; la posa in opera del manto erboso artificiale; la ristrutturazione degli spogliatoi; la messa in sicurezza delle tribune e il ripristino delle gradinate mediante l'installazione di 290 seggiolini nella tribuna centrale; la sistemazione dell'area esterna, con il rifacimento della pavimentazione antistante gli spogliatoi e il magazzino; la messa in sicurezza dei pali di illuminazione; la creazione di un percorso di accesso per permettere ai tifosi della squadra ospite un ingresso separato; la creazione di un’area destinata a parcheggio in una zona limitrofa all’ impianto sportivo.

Il Piano Sport e Periferie è mirato a sostenere progettualità sportive e sociali di valore, promosse dal sistema sportivo di base, che utilizzano lo sport come strumento di prevenzione recupero e inclusione sociale per soggetti fragili, categorie vulnerabili e a rischio emarginazione sociale. Il 29 ottobre scorso la Giunta comunale ha approvato un altro progetto da candidare al bando della Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di un parco sportivo al quartiere San Giacomo. Si tratta di un investimento del valore complessivo di 850 mila euro: in caso di approvazione da parte del Governo, l'Amministrazione comunale si è impegnata a cofinanziare l’intervento con 150 mila euro di risorse proprie”.