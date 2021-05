Giovedì al Sanchirico sarà donato dal Juventus Club un defibrillatore

Giovedì alle 17 presso lo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa d’Agri si terrà la consegna di un defibrillatore, donato dallo Juventus Club “Alessandro Del Piero” al Comune di Marsicovetere (in presenza del sindaco Marco Zipparri e dell’assessore allo sport Michele Varalla), in sostituzione del defibrillatore scomparso, che fu donato dalla famiglia di Francesco Sanchirico (scomparso su un campo di calcio, cui è stato intitolato lo stadio comunale).

Un gesto dovuto, che sia di risposta all'evento accaduto, e che verrà fatto proprio durante una seduta di allenamento della scuola calcio locale, la Progress, ed alla donazione parteciperà Carlo Prete, responsabile tecnico della stessa.

Come neonata associazione, lo Juventus Club ha come scopo anche essere sensibile alla realtà locale, e vicina alla comunità, con donazioni come queste.