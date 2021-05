Juventus-Adidas, nuova maglia per festeggiare i 10 anni dello Stadium

Adidas rivela oggi 18 maggio 2021 la maglia home della Juventus per la stagione 2021/22. La nuova maglia presenta l'estetica classica del club, rivisitata in chiave moderna e trae ispirazione dallo Stadium, luogo che giocatori e tifosi dal 2011 chiamano orgogliosamente casa.

La nuova maglia non solo rende omaggio ai giocatori iconici che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche ai tifosi che hanno avuto un ruolo fondamentale per rendere lo Stadium il simbolo che rappresenta oggi, con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della maglia.

Ne risulta una maglia che presenta una rivisitazione delle classiche strisce bianche e nere del club, celebrando i dieci anni allo Stadium e unendo la community con un sottile riferimento alla sua casa. Il nuovo colletto, con sistema traspirante integrato, presenta la scritta "10 YEARS AT HOME" e mostra i famosi elementi della bandiera rossa, bianca e verde con un ulteriore riferimento allo stadio.

"Era importante per noi celebrare il 10° anniversario del trasferimento allo Stadium con questa maglia, perché sappiamo quanto significhi per i tifosi; integrare le stelle del Walk of Fame ci permette di connetterci con tutte le persone associate al club. La Juventus è un club sinonimo di innovazione ed è leader mondiale nel mondo del calcio, per questo abbiamo voluto inserire un elemento nuovo e unico in questa maglia, pur rimanendo fedeli alla sua tradizione." ha dichiarato Francesca Venturini, Football Designer di adidas.

La nuova maglia è realizzata con PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni e pone la sostenibilità al centro dell'innovazione. La nuova tecnologia HEAT.RDY - KEEP COOL è progettata per mantenere i giocatori freschi e asciutti per tutta la partita, ottimizzando la termoregolazione. La maglia replica offre benefici simili grazie alla tecnologia AEROREADY - FEEL READY, che assorbe l'umidità per assicurare freschezza e comfort eccezionali.

La nuova maglia home verrà indossata per la prima volta in campo nella finale di Coppa Italia del 19 maggio e sarà disponibile per l'acquisto da oggi tramite adidas.com/football, nei negozi adidas selezionati e presso lo store fisico e online della Juventus, così come presso i rivenditori e negozi di abbigliamento selezionati a partire dal 25 maggio. Per maggiori informazioni visitate il sito adidas.com/football oppure seguite @adidasfootball su Instagram o Twitter per partecipare alla discussione.

Adidas è il brand leader del panorama calcistico globale. Oltre a essere fornitore ufficiale dei più importanti tornei del mondo, come la FIFA World Cup™, il Campionato europeo UEFA e la UEFA Champions League, sponsorizza squadre del calibro di Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern Monaco e Juventus. adidas è anche partner di alcuni dei migliori giocatori al mondo, tra cui Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Thiago Alcántara, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, João Félix, Serge Gnabry, Isco, Dele Alli, Karim Benzema, Vivianne Miedema, Catarina Macario, Lindsey Horan e Wendie Renard.