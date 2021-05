Campobasso, Klay Media nuovo sponsor della divisa di allenamento

Il Campobasso ha ufficializzato pochi minuti fa che Klay Media, azienda leader in ambito marketing e media con sede negli Stati Uniti, diventerà, nella prossima stagione, lo sponsor ufficiale per le divise di allenamento del club.

Felice per l’accordo anche Matt Rizzetta, presidente del North Sixth Group e da qualche mese socio del club di Corso Vittorio Emanuele.

Il comunicato del club rossoblù:

KLAY MEDIA CON sede negli USA SI AGGIUNGE COME SPONSOR PER LE MAGLIE DI ALLENAMENTO NEW YORK, LOS ANGELES e CAMPOBASSO

Il Campobasso annuncia di aver raggiunto un accordo con Klay Media (azienda leader in ambito marketing e media con sede negli Stati Uniti) che diventerà lo sponsor ufficiale per le maglie da allenamento durante la stagione 2021-22.

Il Campobasso è attualmente in testa alla classifica del proprio girone in Serie D. Il vincitore di ogni girone in Serie D guadagna una promozione automatica in Serie C, il terzo livello del calcio professionistico in Italia. L’ultima volta in terza serie per i rossoblù è stata nel 1989. In precedenza, il Campobasso è stato in Serie B, la seconda serie del calcio italiano, in un’epoca storica che ha visto il club record gareggiare contro grandi squadre come Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan.

Circa il 30% delle attuali squadre presenti in Serie A, ha iniziato il proprio percorso proprio dalla quarta divisione, l’attuale Serie D.

“Siamo rimasti molto colpiti dalla crescita e dallo sviluppo del marchio ‘Campobasso’ in Europa e nei principali mercati internazionali come il Nord e il Sud America “, ha affermato Michael Pollack, CEO di Klay Media. “È un progetto ambizioso che rappresenta più di un semplice club sportivo: è un insieme di valori in cui possono rivedersi tanti immigrati ed espatriati. E noi siamo orgogliosi di supportare il progetto come sponsor ufficiale “.

Con sede a Los Angeles, Klay Media è una delle principali società di performance marketing e media che lavora con diversi marchi, dalle start-up fino alle aziende del settore finanziario, media e intrattenimento, CPG, vendita al dettaglio online e altro ancora. Klay Media si unisce alla crescente lista di aziende internazionali che hanno sposato il progetto Campobasso in questa stagione, oltre ad aziende italiane come Colavita e leader mondiali della consulenza come TWO NIL.

“Vorremmo ringraziare Klay Media per aver riconosciuto la visione globale del club e dei nostri sostenitori “, ha dichiarato Matt Rizzetta, Presidente del North Sixth Group che nel 2020 ha acquisito una quota nella proprietà del Campobasso. “Questo è un altro passo importante per il futuro del Campobasso e per noi che stiamo investendo su una squadra che possa competere ai livelli più alti del calcio professionistico, siamo fieri di rappresentare milioni di immigrati e ‘underdogs’ che supportano il nostro club in tutto il mondo “

INFORMAZIONI SU KLAY MEDIA

Klay Media è un’agenzia creata per far crescere l’immagine di un’azienda e l’ecosistema che ruota intorna ad essa. Offre risultati tangibili e risultati di business per gli oltre 50 partner attraverso una combinazione di intuizioni strategiche, basate sulla conversione, tattiche di acquisto, analisi avanzate dei dati e tecnologia proprietaria che consentono di lavorare in sincronia con i marchi per scalare in modo efficiente il business.

Klay Media lavora con un’ampia gamma di imprese: dalle start-up alle aziende Fortune 500 nei servizi finanziari, nei media e nell’intrattenimento, vendita di prodotti di largo consumo, vendita al dettaglio online e altro ancora. Klay Media include, inoltre, l’omonima agenzia KlayDiscovery (publishermonetizationconsulting) e Klay 360 (servizi di consulenza strategica).